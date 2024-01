Like a Dragon: Infinite Wealth är ute och gillas av väldigt många. Herr Lorentzon drämde till med en 4:a i sin recension och på Opencritic är det samlade betyget 90/100. Även på Steam går det bra, med "Väldigt positiva" omdömen och dessutom en riktigt bra lansering sett till antalet spelare.

Spelet står faktiskt för den bäst Steam-lanseringen i seriens historia, med en topp på 46 000 samtidiga spelare. Det är mer än tre gånger så många spelare som det näst populäraste spelet i serien, The Man who Erased his Name, som har en topp på strax under 14 000.