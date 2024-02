Devolver Digital har för vana att släppa en hel del titlar som tar ut svängarna lite, och Children of the Sun tycks var just en sån titel. De kombinerar de annars orelaterade aktiviteterna prickskytte och pusslande, och ramar in det med en mörk berättelse som kretsar kring hämnd.

Utvecklingen är det René Rother som står för, och i spelet axlar vi rollen som "The Girl", som är ute efter att hämnas på en sekt för de hemskheter den begått. Med hjälp av sitt gevär ska hon ta kål på alla sektmedlemmar, men kruxet är att hon bara har en kula per bana.

Lyckligtvis får man efter varje lyckad träff chansen att ta sikte mot nästa offer, så det gäller att planera kulans bana noggrant innan man kramar om avtryckaren, så att man inte lämnar några mål oskadda. Till sin hjälp kan man svänga runt hinder eller höja hastigheten för att slå genom pansar.

Vi har inget släppdatum för Children of the Sun, men vill man testa så är en demo tillgänglig på Steam.