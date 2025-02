Relic Entertainment är välkända inom strategisammanhang, med spel som Homeworld, WH40K: Dawn of War, Company of Heroes och Age of Empires IV på meritlistan.

Nu är de tillbaka med ytterligare ett strategispel, fast denna gång turordningsbaserat och vad som verkar vara en god dos inspiration från Advance Wars. Det heter Earth vs Mars, där invånarna på den röda planeten invaderar jorden och tvingar spelaren att axla rollen som flertalet jordliga befäl som få uppgiften att försvara oss.

Utöver stridsvagnar och annan gammal skåpmat har man även en Splice-O-Tron – en maskin som låter en kombinera "volontärer" med olika djur för att skapa hybridsoldater, såsom den dödliga gepardflugan eller den bitska ekorrekossan.

Singleplayer-kampanj, multiplayer, skirmish och kartredigerare vankas när spelet släpps "inom kort" på pc.