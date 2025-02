Warhammer 40,000: Space Marine 2 levererade röjig action med den gamla trotjänaren Titus i huvudrollen, och var enligt många en riktigt värdig uppföljare till det omtyckta originalet.

Vad teamet bakom spelet ska göra härnäst har de inte utannonserat än, men vd:n för Hasbro (som äger Wizards of the Coast, som i sin tur äger Warhammer), Chris Cocks, avslöjade lite om det i ett investerarmöte (kontokrav).

Vi har många nya digitala samarbeten på gång, men jag är extra uppspelt att utannonsera det här i dag, eftersom jag är ett personligt fan av många av det här teamets spel. Hasbro och Saber Interactive kommer att samarbeta på ett helt nytt spel som utvecklas av teamet bakom 2024:s megahit Warhammer 40,000: Space Marine 2. Den här nya AAA-titeln kombinerar högoktanig singleplayer-action och fantastisk multiplayer med Sabers Swarm-teknik, och baseras på ett av våra flaggskepps-IP:n. Det kommer garanterat att bli en hit.

Han förtydligade senare att det är just teamet bakom Space Marine 2 som står för utvecklingen, inte något av Sabers många andra team. Vilket varumärke det rör sig om vet vi inte, men Hasbro äger bland annat Warhammer, Dungeons and Dragons, Magic: The Gathering, Transformers och My Little Pony.