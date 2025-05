Det är inte kod i låda men är inte heller fysiska utgåvor så som vi känner dem. Majoriteten av utannonserade tredjepartstitlar till Switch 2 nyttjar "game key cards". Det är kassetter som inte lagrar hela spelet (eller inte alls), utan låter dig ladda ner det. En som tror att Nintendo "kommer undan" med detta är Alex Hutchinson, känd för Assassin's Creed 3, Far Cry 4 och aktuell med Revenge of the Savage Planet.

Men tro inte att Hutchinson för den delen gillar initiativet. Nej, snarare tvärtom. Han "hatar det".

Det visar verkligen på nostalgins kraft i vår bransch – sättet man ger sig på Microsoft jämfört med Nintendo är helt annorlunda, särskilt i Europa. Det är som: "Åh, Nintendo gör det, okej, vi säger inte så mycket."

Det berättar Hutchinson för Videogamer. Att byta och sälja vidare game key cards till Switch 2 är fullt möjligt. Skillnaden är att du tvingas ladda ner delar av eller hela spelet snarare än att få spelet på kassett. Kassetten är mer ett löfte som ger dig möjlighet att ladda ner spelet. Med andra ord: om servrarna stänger i framtiden kan game key cards komma att bli värdelösa.

Individer som jobbar för bevarande av spel har till Gamesindustry.biz bland annat sagt att det är "beklämmande" men "oundvikligt". Cyberpunk 2077 är ett Switch 2-spel som går mot strömmen, då det släpps på vanlig kassett och inte via game key cards.