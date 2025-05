"Från sitt fantasy-rollspel till Cyberpunk, och tillbaka igen"

Det är utmanande för CD Projekt att ta klivet från Cyberpunk 2077 till The Witcher 4, men det var å andra sidan knepigt att gå från Witcher 3 till, just, Cyberpunk 2077. Från sitt fantasy-rollspel till Cyberpunk, och tillbaka igen.

Sebastian Kalemba, game director för The Witcher 4, berättar för Gamestar att det det är svårt "omkalibrera" tankesättet: "Det kräver lite tid att leda om hjärnan och komma in i IP:t, genren, karaktärerna". Men nu känner man sig redo för att hantera sina två rollspelsjättar på en gång. Nu är både Witcher 4 och Cyberpunk-uppföljaren under utveckling.

Enligt Kalemba och Pawel Mielniczuk, som är art director för icke avtäckta Project Hadar, har detta alltid varit CD Projekts intention, men att studion var för liten och oerfaren för tio år sedan. Det gör förstås sitt till att CD Projekt numer har flera studior. Det är Boston-studion som tar hand om nästa Cyberpunk, medan Witcher 4 primärt görs i Warszawa. CD Projekt har kommit en bit.