Den något ovanlliga spelidén rullstolsbasket gick inte riktigt hem hos kritikerkåren. Tekniskt funkar Switch 2-liret Drag x Drive fint (läs FZ:s recension), men innehållsmässigt är det snålt. Då blir det heller inga höga betyg av kritikerna: snittet hos Opencritic är 65 av 100 (baserat på 42 betyg).

Lågt för att vara Nintendo-spel, och lägre än snittet från oss FZ High Score-deltagare: vi trodde 71.

Resultatet gör inga stora ändringar i toppskiktet. @Frotti petar ner @storm72 från förstaplatsen: de har 87 respektive 83 poäng. @enviro är nu ensam trea med 81 poäng.

Topp 10 just nu. Klicka bilden för topp 100.

Samtliga omröstningar är nu låsta den här tredje FZ High Score-säsongen. Två spel återstår att läsa av betygssnitt för (Gears of War: Reloaded, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater). Gissningsvis låser vi dessa betyg sent nästa vecka eller tidigt veckan därpå.

