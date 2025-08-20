Efter år har vi till slut fått ett släppdatum för Hollow Knight: Silksong, och behöver därtill inte vänta särskilt länge. Den 4 september är det dags. Under åratalen av tystnad har det spekulerats friskt kring vad som försiggått hos Team Cherry, och en utbredd teori är att de stött på stora problem och att projektet hamnade i det fruktade "utvecklingshelvetet" – alltså fast i utvecklingen utan att gå framåt.

Men så är inte fallet, enligt Team Cherry själva. I en intervju med Bloomberg säger de att spelet snarare befann sig i utvecklingshimlen, eftersom försäljningen av det första spelet ökade kraftigt efter att de utannonserat uppföljaren. Därmed hade de ekonomisk frihet att ta så mycket tid de ville och verkligen ha kul med utvecklingen.

Vi har haft roligt. Allt det här är bara ett redskap för vår kreativitet. Det är kul att göra roliga saker. Det körde aldrig fast eller så. Det gick alltid framåt. Det är bara det att vi är ett litet team, och spel kräver mycket tid. Det fanns inget stort, kontroversiellt ögonblick bakom.

Och eftersom det tagit så lång tid vill de att Kickstarter-backarna och andra spelare blir de första att faktiskt spela det färdiga spelet. De kommer därför inte att skicka ut några recensionsexemplar innan spelet släpps, vilket innebär att recensionerna också kommer att dröja till efter släppet (även om distribution av koder också sägs vara en bidragande faktor).