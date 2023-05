I år är det 37 år sedan The Legend of Zelda såg dagens ljus till NES. En strid ström av legendariska titlar har följt till SNES, Game Boy, Nintendo 64, Gamecube, Wii med flera. Det har viftats, varit bärbart och petats på pekskärmar – men vilket spel är mest legendariskt? Låt oss reda ut detta.

Zelda: Tears of the Kingdom släpps 12 maj och då har det gått sex år sedan releasen av Breath of the Wild. Det längsta uppehållet i Zelda-historien, om vi bortser från remakes och remasters.

Vilket är precis vad vi ska göra när vi röstar fram #formkurvan. Zelda-serien firar snart 40 och för tydlighetens skull inkluderar vi bara spel i huvudserien. Inga remakes, inga spinoffs. Ändå finns 18 titlar att rösta på. Ni har veckan ut på er att sätta era betyg (enligt den klassiska FZ-skalan). I början av nästa redovisar vi formkurvan där vi kan utläsa trender, toppar, dalar och mycket mer.

För att hålla liv i spänningen är resultatet dolt till dess. It's a secret to everybody.

