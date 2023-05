The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom släpptes i fredags. I spelet finns det otroligt mycket spännande att göra och att utforska. Många saker berättar inte heller spelet för en, utan det är tänkt att du själv ska upptäcka dem. Här nedan kommer tio starttips på vägen för alla nya äventyrare i Hyrule.

1. Använd recall Förmågan recall backar tiden för föremål, och den går inte enbart att använda i pussel. Den går även att använda för att spela tillbaka tiden och fixa misstag. Låt säga att du till exempel spenderat 30 minuter för att bygga en bil som du sen råkar fylleköra ned i ett vattendrag. Använd bara recall på bilen för att få upp den på land igen. Backa tiden med Recall, och vapen mot dig blir tillbakakakor mot fienden.

2. Hästar från Breath of the Wild

Om du har en gammal sparfil från Breath of the Wild så har du tillgång till hästarna även i Tears of the Kingdom. Gå bara till närmsta stall och registrera dig så finns dina gamla vänner i spiltan.

3. Kottar kan hjälpa dig nå nya höjder Hylianska kottar (hylian pinecones) går att använda för att skapa luftdrag som hjälper Link att nå nya höjder. Släng dem i en eld så skapas det ett en fin luftpuff som Link kan använda tillsammans med glidseglet för att nå upp till svåråtkomliga platåer.

4. Håll dig varm med fuse

Likt i Breath of the Wild måste Link hålla sig varm när det är kallt ute, vilket kan skapa problem (kolla Wakkaahs stream). Det löser du med chilimat, men du kan även använda fuse. Exempel: sätt en rubin på en sköld, det får effekten att den håller Link varm när han bär den på ryggen.

5. Fåglarna visar vägen "Håll koll på ställen med fåglar" I Breath of the Wild visade fåglarna var man kunde hitta olika shrines. I Tears of the Kingdom visar de inte bara det, utan även andra intressanta platser att besöka. Så håll koll på ställen där fåglar cirkulerar. Där kan du hitta något intressant.

6. Jobba i gruvan

Underjorden må vara ett mörkt och hemskt ställe, men där nere är en utmärkt plats att gräva efter zonites för att kunna uppgradera Links portabla batteri.

Fixa bättre batteri i gruvan.

7. Bygg raketgevär Raketer går att använda på många olika vis. Det ena mer fiffigt än det andra. Ett tips är att fusea dem till pilar för att bygga ett "raketgevär" och ge extra räckvidd, och därmed skada och skapa kaos på långa avstånd.

8. Använd körsbärsträden i jakten på bubbul frogs

Att hitta alla grottor med bubbul-grodor kan vara knepigt och tidsödande. Men om du hittar körsbärsträd och offrar frukt till dem så visar de var alla håligheter med sådana i närområdet är.

9. Sortera i fuse-menyn I menyn där man väljer saker går det att sortera dem efter styrka. Efter du klickat uppåt på styrkorset för att öppna menyn trycker du på "Y" för att sortera. Detta är väldigt behändigt när du har plockat på dig många saker och för att välja vilka föremål du ska para ihop med fuse-funktionen. Sortera prylar efter styrka.

10. Använd fuse för att spara plats i väskan

"Sakerna är sen bara att dela på när du behöver dem"

För att spara plats i vapen- och sköld-väskan kan man fusea ihop utrustning och på så vis få flera saker att rymmas under en ruta. Sakerna är sen bara att dela på när du behöver dem. Det är förstås lite meckigt att pyssla med, men du behöver i alla fall inte lämna kvar bra saker för att du inte har plats i väskan.

---

Har du fler smarta tips från spelet du vill delge dina spelvänner på FZ? Skriv dem gärna i kommentarerna här under!

FZ:s Zelda: Tears of the Kingodom-recension läser du inom kort.