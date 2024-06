Sextondelsfinalerna (resultaten här och här) har bjudit på både hårfina vinster och totala slakter. Segermarginalerna har varit allt från 92 till 50,3 procent. Men det spelar mindre roll nu när vi börjar från noll. När de återstående sexton åren kliver in i ringen har vi sex deltagare från 00-talet, lika många från 90-talet, två från 10-talet och en kämpe från 80-talet. Vilka går vidare nu?

Ödet (eller rättare sagt: seedningen) har gjort att flera av åren som nu möter varandra ligger väldigt i tiden. 2005 mot 2007, 1997 mot 1999, 2002 mot 2004. Det kan bli extra raffinerat.

När vi går in i en ny fas kan det vara värt att påminna: bredd går före spets. Vi röstar fram bästa spelåret och inte bästa spelet just det året. Åttondelsfinalerna pågår till och med torsdag.

1998 Året är 1998. Valve släpper sin debut, och vilken debut det blir: Half-Life. Fps-genren blir i ett (kofots)slag så mycket mer än den hade varit. Andra genrer kippar samtidigt efter luft och Lucasarts svar på ryktet om äventyrsgenrens död är Grim Fandango. Ett levande spel om döden. Blizzard tar Warcraft-konceptet ut i rymden. Titeln är självklar: Starcraft. Vad månde det bliva? Nintendo 64-spelare får den godaste av jular med Zelda: Ocarina of Time. Andra spel: Gran Turismo, Starcraft, Banjo-Kazooie, Rainbow Six, Fallout 2, Thief: The Dark Project, Combat Flight Simulator ►Mer om spelåret 1998 här (Wikipedia) 2010 2010 är de högklassiga tvåornas år. Bioshock 2, Super Mario Galaxy 2, Mass Effect 2, Starcraft 2, Battlefield: Bad Company 2, Just Cause 2, Mafia 2. Och så Red Dead Revolver-uppföljaren Red Dead Redemption förstås. Det är nästan så man glömmer att det fanns andra spel. Nästan. Andra spel: Fallout: New Vegas, God of War 3, Heavy Rain, Rock Band 3, Civilization 5, WoW: Cataclysm, Halo: Reach, Assassin's Creed: Brotherhood, Super Meat Boy, Limbo ►Mer om spelåret 2010 här (Wikipedia)

Detta har hänt: 2011 vann mot 2006 med 59 % medan 2015 slog 1995 med 61 %.

2011

Arkham Asylum var ingen lyckoträff. Det bevisar Batman: Arkham City. Valve visar med Portal 2 att de är mästare på uppföljare. Tänk när de lärt sig att räkna till tre...? Och tänk att vi äntligen fått en förkämpe för hardcore. Dark Souls släpper våra händer och örfilar istället upp oss. Vi njuter av varje slag. Elfte i elfte sker något enormt när Skyrim släpps. Vi lär spela det i elva år – minst. Och hur länge ska vi inte spela Minecraft? Nu släpps det skarpt.

Andra spel: The Witcher 2: Assassins of Kings, Deus Ex: Human Revolution, Uncharted 3: Drake's Deception, Rayman Origins, Battlefield 3, Zelda: Skyward Sword, L.A. Noire

►Mer om spelåret 2011 här (Wikipedia)

2015

CD Projekt lyfter "perfektion" till nya nivåer och The Witcher 3 spöar allt. Men i Geralts skugga släpps flera blivande klassiker, och han är verkligen inte ensam om att få beröm detta år. Eller vad sägs om Bloodborne, Cities: Skylines, Metal Gear Solid 5, Soma och Pillars of Eternity?

Andra spel: Super Mario Maker, Rainbow Six: Siege, Just Cause 3, Dirt Rally, Fallout 4, Undertale, Ori and the Blind Forest, Rise of the Tomb Raider

►Mer om spelåret 2015 här (Wikipedia)

Detta har hänt: 2005 vann stort mot 1988 (78 %). 2007 slog 2018 med 67 %. 2005 World of Warcraft är en helt ny värld. Onlinerollspel har kommit och gått, men det här är redan en konstant. Battlefield 2 är en lysande evolution av ett spel vi trodde var fulländat. Samma ord ekar när Civilization IV släpps. Resident Evil 4, å sin sida, är uppföljaren som omkullkastar allt. Den krypande skräcken blir en actionrevolution. Vi kan inte vara säkra men känslan är att efterskalven kommer att kännas länge, länge... Andra spel: God of War, Splinter Cell: Chaos Theory, Forza Motorsport, Call of Duty 2, Jade Empire, Guild Wars, Gran Turismo 4, Fear, Psychonauts ►Mer om spelåret 2005 här (Wikipedia) 2007 En orange låda slår oss med häpnad. Förutom redan släppta Half-Life 2 och Episode One får vi de nya fullträffarna Portal, Team Fortress 2 och Half Life 2: Episode Two. Tack, Valve! Och tack Nintendo för Super Mario Galaxy, det mest revolutionerande sedan Mario 64. Stort. Under ytan hittar vi Bioshock och i rymden Biowares Mass Effect. Men frågan är om din dator kan driva Crysis? Med allra största sannolikhet: nej. Andra spel: Call of Duty: Modern Warfare 4, World of Warcraft: The Burning Crusade, Uncharted: Drake's Fortune, Halo 3, God of War 2, Metroid Prime 3: Corruption, World in Conflict ►Mer om spelåret 2007 här (Wikipedia) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: Gamla 1987 slog 2009 (64 %) och 2000 tog ner 1993 (69 %).

1987

NES är en intressant mojäng ändå. Super Mario Bros. och The Legend of Zelda har letat sig från öst hela vägen in i våra vardagsrum. Vi käkar svamp och dräper ett jättesvin med en silverpil Också från öst: Tetris. Men i det här fallet inte från Japan utan från våra, eh, "kamrater" i Sovjet. En spelmakare är så stolt över sitt spel att han klistrar sitt namn på omslaget. Men då spelet i fråga är Sid Meier's Pirates är det inte så konstigt. Sid, vilken kille!

Andra spel: Duck Hunt, Mike Tyson's Punch-Out!!, Kung Fu, Maniac Mansion, Donkey Kong Jr., Donkey Kong 3, Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, Slalom, Police Quest: In Pursuit of the Death Angel

►Mer om spelåret 1987 här (Wikipedia)

2000

Ett nytt årtusende börjar och vi leker med... dockskåp? Visserligen ett digitalt sådant: The Sims. Genomslaget blir enormt. Counter-Strike skulle ha blivit en multiplayer-uppdatering till Half-Life, men blev något mycket större. Också stora, ja, alldeles enorma uppföljare är Baldur's Gate II: Shadows of Amn och Diablo II. Goldeneye 007 får i praktiken också en tvåa, då Rare kringgår copyright-fällan och ger oss hemliga agent-spelet Perfect Dark. Och vem såg Deus Ex komma?

Andra spel: Hitman: Codename 47, No One Lives Forever, Zelda: Majora's Mask, Ground Control, Icewind Dale, Tomb Raider: Chronicles, Colin McRae Rally, Heroes of Might and Magic III, Resident Evil 3, Daikatana

►Mer om spelåret 2000 här (Wikipedia)

Detta har hänt: 1997 krossade 1989 med 92 %. 1999 tog 2001 med 64 %. 1997 Framtiden är nu. Nintendo 64 går in för landning och har med sig Super Mario 64, Mario Kart 64, Diddy Kong Racing, Lylat Wars (a.k.a. Star Fox 64) och Goldeneye 007. Nintendo- och Rare-magi. Pc-fronten har sin beskärda del av magi. Fallout, Diablo, Quake 2 och Age of Empires är en fantastisk kvartett. Kampen om att bli årets spel har kanske aldrig varit hårdare, och då har vi inte ens nämnt Final Fantasy VII som tar med oss på en tre Playstation-skivor lång drömfärd. Andra spel: Riven, Total Annihilation, The Curse of Monkey Island, Star Wars: Jedi Knight Dark Forces II, Tomb Raider 2, Soul Blade, Riven, Sid Meier's Gettysburg, Postal ►Mer om spelåret 1997 här (Wikipedia) 1999 Årets fråga är "Quake 3 eller Unreal Tournament?", men borde vara vilken av alla blivande klassiker man ska spela först. För det finns ohyggligt mycket bra att spela detta årtusendets sista år. Eller vad sägs om System Shock 2, Age of Empires 2, Alpha Centauri, GTA 2, The Longest Journey, Homeworld, Medal of Honor, Silent Hill, Metal Gear Solid och Driver? Andra spel: Final Fantasy VIII, Dino Crisis, Tony Hawk's Pro Skater, Planescape: Torment, Soulcalibur, Gran Turismo 2, Donkey Kong 64, Ape Escape, Rollercoaster Tycoon, Super Smash Bros, Shenmue, Pokémon Red and Blue ►Mer om spelåret 1999 här (Wikipedia) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: 1994 tog 2013 med 50,3 % (!!) och 2023 slogs knappt ut av 2008 (51 %).

1994

Är det Kurt Olsson? Är det en apa med diskutabel frisyr? Oklart, men overkligt snyggt är Donkey Kong Country till SNES. Super Metroid gör skäl för namnet och är en superb evolution av Nintendos sci-fi-koncept. Betygen för Warcraft: Orcs & Humans är ganska höga och det säljer ganska bra. Bådar gott. UFO: Enemy Unknown har X(com)-faktorn! Ett nytt Star Wars har kanske inte X(-Wing)-faktorn, men väl Tie Fighter-faktorn.

Andra spel: Theme Park, The Elder Scrolls: Arena, System Shock, Beneath a Steel Sky, Wario Land: Super Mario Land 3, Sonic the Hedgehog 3, Under a Killing Moon

►Mer om spelåret 1994 här (Wikipedia)

2008

Niko Bellic är oväntat allvarstyngd, men GTA 4 är likväl mästerligt. Det är också Left 4 Dead, som får pulsmätare att smälta och visar Valves sanslösa känsla för tempoväxlingar. Samma år visar Mirror's Edge att Dice sitter på både innovation och stilsäkerhet, och Fallout 3 tar Black Isles rollspelsserie ur sitt ide och in i nutiden.

Andra spel: Battlefield: Bad Company, Fable 2, Dead Space, Gears of War 2, Braid, Metal Gear Solid 4, Resistance 2, Little Big Planet, Mario Kart Wii, Age of Conan, Prince of Persia

►Mer om spelåret 2008 här (Wikipedia)

Detta har hänt: 2004 vann säkert mot 2020 (80 %) och 2002 tog 2022 ännu säkrare (86 %). 2004 Vilka rockstjärnor Rockstar är! 2001: GTA 3. 2002: GTA: Vice City. Och nu: GTA: San Andreas. Några som också kan göra fantastiska fortsättningar är Valve, med Half-Life 2. Andra mer eller mindre otroliga uppföljare är Halo 2, Splinter Cell: Pandora Tomorrow, Unreal Tournament 2004, Burnout 3: Takedown, Rome: Total War och... Vilken tid att vara gamer! Andra spel: The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay, Vampire: The Masquerade – Bloodlines, Doom 3, The Sims 2, Far Cry, Counter-Strike: Source, Metroid Prime 2: Echoes, Pikmin 2 ►Mer om spelåret 2004 här (Wikipedia) 2002 Håll i dig nu: GTA: Vice City, Battlefield 1942, Mafia, Halo, The Elder Scrolls 3: Morrowind, Warcraft 3, Dungeon Siege, Splinter Cell, Neverwinter Nights, Super Mario Sunshine, No One Lives Forever 2, Jedi Knight: Jedi Outcast. Puh! Andra spel: Ratchet & Clank, Kingdom Hearts, Freedom Force, Timesplitters 2, Age of Mythology, NFS: Hot Pursuit 2, Medieval: Total War, Tony Hawk's Pro Skater 4 ►Mer om spelåret 2002 här (Wikipedia) Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Detta har hänt: 1992 vann mot 2003 (57 %) och 1996 slog 2003 (67 %).

1992

Spelvärlden vägrar stå still och rör sig ständigt framåt. Med Super Mario World och Zelda: A Link to the Past tar Nintendo två älskade koncept in i nästa generation. En ny dimension, den tredimensionella, handlar Wolfenstein 3D om. Id ska vi hålla ögonen på. Liksom Westwood som släpper Dune 2 samma år som Dune når oss. Det går undan. Indiana Jones-filmerna tycks förpassade till historien men Indiana Jones and the Fate of Atlantis är ett fenomenalt tröstpris.

Andra spel: Kirby's Dream Land, Mega Man 3, Alone in the Dark, Startropics, Adventures of Lolo 3, King's Quest VI

►Mer om spelåret 1992 här (Wikipedia)

1996

För många av oss är det här början på det moderna spelandet. Mycket tack vare Quake (den främsta orsaken till att denna site finns), men Resident Evil, Tomb Raider, Command & Conquer: Red Alert, Duke Nukem 3D, Meridian 59 och Civilization 2 hjälper också de till att staka ut vägen mot framtiden.

Andra spel: The Elder Scrolls 2: Daggerfall, Tekken 2, Death Rally, Crash Bandicoot, Descent 2, Destruction Derby 2, Shattered Steel, Ridge Racer Revolution, Realms of the Haunting

►Mer om spelåret 1996 här (Wikipedia)

