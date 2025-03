Var sak har sin tid, men Switchens tid har varit längre än de flestas. I dag är det precis åtta år sedan konsolen släpptes. Och vilket debutår det blev! Zelda: Breath of the Wild och Super Mario Odyssey erövrade galet höga betyg, samtidigt som Mario Kart 8 Deluxe började sin färd upp till 67 sålda miljoner – och vi anar ännu ingen ände på den succén.

Switch 2 kommer att släppas under året, men samtidigt har Switch (1) "bara" 10 miljoner kvar till den kan räknas som tidernas bästsäljande konsol. Den kan komma att gå om Playstation 2.

Men i dag minns vi hybridkonsolen och alla spel som släppts genom åren: Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate, Metroid Dread, Xenoblade Chronicles 2 och 3, Super Mario Bros. Wonder, Zelda: Tears of the Kingdom, och så vidare. Vad har du för favoritspel?

Och spelar du fortfarande på Switchen?