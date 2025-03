Vi går i väntans Switch 2-tider, men är samtidigt inne på något av en avskedsturné för original-Switch. Hybridkonsolen som hunnit bli åtta år gammal och med sina 150 miljoner sålda enheter är en av de bäst säljande genom alla tider – och kanske på väg att bli den allra bästa?

Samtidigt har en bra bit över 1,3 miljarder spel sålts och det är dem vi ska snacka om i dag. Åtta år med allt från Zelda-duon Breath of the Wild och Tears of the Kingdom till Mario-magiska Super Mario Odyssey och Mario Wonder ligger bakom oss. Vi har Pikmin 4, Animal Crossing: New Horizons, Xenoblade, Splatoon och så vidare. Det har släppts en rad klassiker genom åren.

Vilket spel tycker du är det allra bästa?