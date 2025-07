Slutet är nära. Fyra vapen återstår i turneringen, och det är de som gör upp om de tre medaljerna. Portal Gun ställs mot Master Sword. Två vapen från två spelserier som intressant nog redan har två turneringssegrar. GLaDOS utsågs till bästa skurk, medan Link – som svingar Mästarsvärdet – blev bästa hjälte.

Det kan bli dubbelt upp med Valve i finalen; Portal Gun mot Gravity Gun. Men då måste Half-Life 2-vapnet segra, och motståndet är inte vad som helst. I den semifinalen hittar vi nämligen Star Wars ikoniska ljussabel. Känd från filmer, böcker och spel. Från i går, i dag och i morgon.

Det är en stark kvartett som gör upp om det. Det är era röster som avgör vilka som gör upp om guldet, och vilka som möts i bronsduellen. Semifinalerna pågår till och med söndag (13 juli).

► 32-delsfinaler (del 1)

► 32-delsfinaler (del 2)

► 16-delsfinaler

► Åttondelsfinaler

► Kvartsfinaler

Detta har hänt: Portal Gun knäckte CC:s Desert Eagle med 56 %, Tesla Coil med 61 %, Golden Gun (62 %) och så Worms heliga handgranat i kvarten (53 %). Mästarsvärdet visade mästartakter mot Halos Battle Rifle (78 %), vann Nintendo-duellen mot blå skalet tydligt (67 %), slog Dooms motorsåg (57 %) och gick sin hårdaste kamp mot Half-Lifes kofot (55 %).

Portal Gun

Portal Gun (eller Aperture Science Handheld Portal Device som upphovsmakare skulle kalla den, däribland en viss GlaDOS) är definitivt inte ditt konventionella vapen. Istället för kulor skjuter den ur sig två sammanlänkande portaler. Det möjliggör telerportering av dig själv och briljanta pussel. Du kan också lura och fälla turrets, så visst är det ett vapen – med mera.

Spel: Portal, Portal 2

► Aperture Science Handheld Portal Device på Half-Lifes wiki

Master Sword

När Link drar det gudomliga svärdet ur stenen – vare sig det är i pixelperfekta A Link to the Past eller Breath of the Wild – vet du: nu vänder det. Till sist finns chansen att frälsa Hyrule från mörkret, och störta den ondskefulla Ganon. Ett blad som kan fördriva ondskan, som kan göra en pojke till man, och som väger tyngre än alla bomber och bumeranger i världen.

Spel: Mer eller mindre i vartenda Zelda sedan A Link to the Past

► Mästarsvärdet på Zeldas wiki