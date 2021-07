Ett japanskt Zelda-fan har blivit arresterad av polisen för att ha modifierat och försökt sälja sparfiler i Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Hackaren som heter Ichimin Sho blev arresterad den 8:e juli efter att ha lagt ut de modifierade sparfilerna på en auktion. I beskrivningen stod det ”the ultimate save data” och det erbjöds även möjlighet att ändra i filen utifrån köparens önskemål.

Sho har sålt modifierade sparfiler sedan 2019 för ungefär 3.500 yen styck och erkände för polisen att han tjänat runt 10 miljoner yen på sina affärer (vilket blir runda 800 000 svenska kronor).

Även om modifierade sparfiler kan tyckas som en bagatell i de flesta länder är det en helt annan syn på detta i Japan. Under senare år har den japanska staten lagt ned mycket resurser på att stoppa hackare från att tjäna pengar på modiferade datafiler. I februari blev till exempel en hackare dömd till fängelse efter att denne sålt modifierade sparfiler till Pokemon Sword & Shield.