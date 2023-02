Inför The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom den 12 maj är det förmodligen en god idé att vårstäda Switchen. Det nya spelet väger nämligen in på 18,2 GB. Detta att jämföra med Breath of the Wilds 14,4 GB. Det behöver inte säga något om spelets längd, men kan vara en indikator.

Filstorleken framgår klart och tydligt av amerikanska Nintendos officiella webbplats.

Medan Breath of the Wild höll oss mer eller mindre på marken tar Tears of the Kingdom även oss till skyarna på ett vis som minner om Skyward Sword. Att spelet är rejält tilltaget utgår vi från. Enligt verktyget Howlongtobeat kan du utan problem klocka in på närmare 200 timmar om du vill uppleva allt i Breath of the Wild. Logiskt nog vill uppföljaren inte vara sämre – eller kortare.

12 maj är det alltså dags för release av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.