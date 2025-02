Det blir nyheter om Playstation 5-spel sent på onsdag kväll. En 40 minuter lång State of Play-sändning rullar igång klockan 23, meddelar Sony.

"Nyheter och uppdateringar" om kommande PS5-spel står på menyn, lovar man utan att nämna vare sig spel eller utvecklare vid namn. Men de ska komma från studior från olika delar av världen.

Sony har de (initialt) PS5-exklusiva tungviktarna Death Stranding 2 och Ghost of Yotei på gång i år. Vore ingen chock om det visas material från dem, kanske i sällskap av releasedatum. Möjligen får vi ett livstecken från Marvel's Wolverine.

Sen är ett gäng intressanta Xbox-titlar på väg till PS5 i vår, men frågan är om de ges utrymme på denna show. Det rör sig i alla fall om Indiana Jones and the Great Circle, ,Forza Horizon 5 och Doom: The Dark Ages.

Ratta in Playstations Youtube- eller Twitch-kanal klockan 23 onsdag kväll för besked.