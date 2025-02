Ubisoft har sagt att man inte ämnar göra en uppföljare till Rainbox Six Siege och att spelet "kan leva för alltid". Rainbow Six Siege X har avslöjats och är, av allt att döma, en stor uppdatering snarare än ett nytt spel. Det beskrivs som en "stor evolution" av konceptet med grafiska, ljud- och gameplay-mässiga landvinningar som ska injicera konceptet med nytt liv och få det att leva vidare.

13 mars hålls en showcase där vi får veta mer.

Även om vi inte får veta mycket i dag får vi i alla fall vaga uttalanden. Av Ubi-snack att döma handlar detta om att stärka Siege-grunden. Det var under Rainbow Six Invitational (via Insider Gaming) som "X"-evolutionen avslöjades, och nu finns en kort teaser att beskåda.

Ubisofts Alex Karpazis och Joshua Mills säger att det inte är Siege 2, utan en evolution.

Det här är inte Siege 2, och det är inte bara ännu en uppdatering. Det är en stor evolution. Vi expanderar och förstärker själva grunden för Siege för att säkerställa att det fortsätter vara toppen inom taktiska PvP-förstapersonsskjutare.

Att "expandera och förstärka grunden" andas definitivt mer uppdatering än nytt spel.

"X" kan syfta på romerska siffran 10, vilket markerar ett nytt årtionde för Rainbow Six Siege. Spelet släpptes nämligen 2015 så i år firar alltså spelet tio år. Ja må det leva uti hundrade år?

13 mars klockan 18 ska förhoppningsvis alla frågetecken suddas ut.