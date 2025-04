Achievements-system. Xbox har det, liksom Steam och Playstation. Nintendo har aldrig hoppat på "trofétåget" och kommer i princip inte göra det med Switch 2 heller. När Polygon frågar om ett achievements-system på Switch 2 svarar Nintendos Bill Trinen kort och kärnfullt: "Nope."

Det kommer vara upp till utvecklare att hitta egna lösningar, vilket var fallet med Switch 1.

Achievements i Nintendo-appen.

Detta hindrar dock inte Nintendo från att hitta andra achievement-vägar. Zelda: Breath of the Wild + Tears of the Kingdom får särskilda Switch 2-versioner, och bägge spelen kommer via Zelda Notes (en del av Nintendos smartphone-app) låta dig lägga vantarna på achievements så som vi känner dem.

Dessa handlar om vapen du skaffat, antalet shrines du klarat, rupees du skramlat ihop och hur långt du äventyrat. Bland annat. Något som klingar välbekant med andra achievements-system. Det återstår att se om detta blir en engångsföreteelse eller om Nintendo ger oss mer framöver. Snarare än Switch 2-achievements kan vi få Nintendo App-achievements?