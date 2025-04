Switch 2-versionerna av Zelda: Breath of the Wild och Tears of the Kingdom sticker ut prismässigt i svenska butiker. De listas för 899 kronor styck, vilket är mer än det helt nya spelet Donkey Kong Bananza.

Priserna är inte huggna i sten: det kan handla om placeholder-priser som ändras till release. Men ett orosmoln är svenska butiker (med enstaka undantag) har satt samma pris. Dessutom syns samma mönster i flera andra länder, där Nintendo sätter priserna. I Storbritannien har ett antal butiker lagt upp Switch 2-spel för 65 pund, skriver Eurogamer. Amerikanska Target, Gamestop och Walmart tar 70 dollar styck för de båda Zelda-spelen till Switch 2.

Äger du Zelda-spelen till Switch kommer du kunna uppgradera det för en i nuläget okänd summa. Om du prenumererar på Switch Online + Expansion Pack får du uppdateringen kostnadsfritt.

Nintendos svenska distributör Bergsala säger till FZ att priserna sätts av återförsäljarna, och att man inte använder sig av riktpriser eller rekommenderade priser.

Vad säger branschen? FZ frågade ett par svenska butiker som listar priser på Switch 2 och spelen om vi kan räkna med att dessa priser är vad som gäller. Hittills har Elgiganten svarat (nedan). Vi fyller på med fler svar om/när de kommer. FZ: Ska vi räkna med att de priser som listas nu är ungefär vad Switch 2 och spelen kommer kosta när de släpps, eller är de placeholders? Linnea Cederquist, Elgiganten:

– Just nu är det här priset som gäller för pre-booking, skulle priset sänkas innan lanseringen kommer kunderna få det lägre priset. Vi utvärderar kontinuerligt vårt utpris så att vi ligger rätt i marknaden och har alltid prismatchning vid köptillfället om kunden har hittat ett lägre pris hos en annan aktör. FZ: Ni listar Switch 2-versionen av Zelda: Breath of the Wild för 899 kronor. Varför så högt pris? Linnea Cederquist, Elgiganten:

– Det är alltid svårt när det är långt fram till lanseringen och sätta priser. Vi övervakar marknadspriser och vår prissättningsrobot justerar kontinuerligt prissättningen. FZ: Våra läsare har startat en forumtråd om att importera Switch 2. Vad säger ni till dem? Linnea Cederquist, Elgiganten:

– Vi hoppas att kunderna väljer att handla hos oss. Men det är förstås upp till var och en hur man väljer att handla. Vi strävar alltid efter att erbjuda det bästa priset till våra kunder.

Nintendo Switch 2 släpps den 5 juni. I skrivande stund är lägsta svenska pris knappt 6 700 kr för konsolen. En bundle med Mario Kart World finns från 7 400 kr. Det europeiska riktpriset är 470 euro för konsolen och 510 euro för bundlen. Rakt översatt (före skatter och plågor) blir det ungefär 5 200 och 5 600 kr.