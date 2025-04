Om du tycker 899 kronor är magstarkt för en Switch 2-kassett med Zelda: Breath of the Wild eller Tears of the Kingdom kanske det glädjer att det verkar gå att komma undan billigare. Det kommer finnas uppgraderingar att köpa om du äger spelet/spelen till Switch, och dessa kostar 10 dollar styck. Det klargör Bill Trinen, produktansvarig hos Nintendo of America, för IGN.

– För den som har köpt Tears of the Kingdom eller Breath of the Wild kostar uppgraderingspaketen för dessa 9,99 dollar, säger Bill Trinen.

Det är okänt hur mycket uppgraderingarna kommer kosta i kronor (de listas inte i svenska butiker än). Men Switch-versionerna av spelen finns för omkring 600 kronor styck, så om vi antar att man får ge 100-200 kr för en uppgradering blir totalpriset lägre. Switch 2-kassetterna listas som sagt för 899 kr styck.

Ett annat alternativ är att prenumerera på Nintendos online-tjänster, då ingår uppgraderingarna. Switch Online + Expansion Pass krävs och kostar 429 kr per år. Men då är risken att man blir av med uppgraderingen om man slutar prenumerera.

Switch 2-patchen ger bättre prestanda i högre framerate, HDR-stöd och funktioner i Switch-appen på mobil. Spelen kommer också fungera på Switch 2 utan dessa uppgraderingar, fast då med Switch-versionens prestanda och grafik. Läs mer om Switch 2-förbättrade spel hos Nintendo.