Förra veckan kretsade en hel del kring The Witcher 4, men under Xbox-showen fick vi en trailer från The Blood of Dawnwalker – rollspelet där du är en "dawnwalker" (en slags vampyr), från Witcher 3-regissören Konrad Tomaszkiewicz och flera andra tunga CD Projekt Red-namn.

Igår fick vi alltså en ny trailer, av gameplay-karaktär den här gången. Men mer vill ha mer, och mer kommer vi att få. 21 juni kommer ett "gameplay-avslöjande", och då får vi anta en matig genomgång för actionrollspelet som släpps under 2026 till pc, Playstation 5 och Xbox Series X|S.

Du spelar alltså som en dawnwalker, fast mellan att vara människa och vampyr. Rebel Wolves frestar också med att detta är "första kapitlet" i en ny saga. Mer lär vi få veta 21 juni.