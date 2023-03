Klockan 16.00 i dag finns det all anledning att bänka sig framför Youtube, eftersom Nintendo meddelat att de ska visa upp runt tio minuter gameplay från Zelda: Tears of the Kingdom. Det rör sig inte om en fullstor Nintendo Direct-sändning, utan en liten gameplay-uppvisning på Youtube.

Tears of the Kingdom är ett av årets mest efterlängtade spel och har stora förväntningar att leva upp till. Spelmekaniskt och grafiskt är det tydligt att det är en uppföljare till Breath of the Wild, men det vankas även en del nytillskott, som möjligheten att bygga diverse fordon och det faktum att det har mycket spelmekanik som låter oss förändra världen.

Oklart vad det sista innebär rent praktiskt, men kanske får vi reda på det i dagens sändning? Den 12 maj släpps Zelda: Tears of the Kingdom till Nintendo Switch.