Utvecklingen av Prince of Persia: The Sands of Time Remake började hos två indiska Ubisoft-studior, men utannonseringen möttes av en del kritik och projektet försenades därefter flertalet gånger.

Det hamnade till slut hos Ubisoft Montreal, vilket kanske är bäst, eftersom det var denna studio som utvecklade originalet. Där sägs utvecklingen ha startats om helt och hållet, eftersom de ville "hitta sitt eget sätt att leverera spelet".

I går fyllde originalspelet 20 år, och det officiella Twitter-kontot tog då tillfället i akt att meddela att projektet har passerat "en viktig intern milstolpe" och att utvecklingen går framåt. Inte mycket att gå på alltså, men åtminstone en bekräftelse att de fortfarande jobbar på det och att det inte har blivit nedlagt.

Men mer Prince of Persia är ju på gång, för den 18 janari släpps sidorskrollande Prince of Persia: The Last Crown, som frestar med en halvöppen spelvärld och en ny huvudkaraktär.