Snabbresande, eller "fast travel", är en stapelvara i storslagna open world-spel. Inslaget finns i The Witcher 3, Zelda: Breath of the Wild, Skyrim och så vidare. Regissören bakom marstiteln Dragon's Dogma 2 menar dock att flitigt snabbresande kan vara ett tecken på ett tråkigt spel.

Via IGN uppmuntrar Hideaki Itsuno spelarna att våga testa vanligt resande i Dragon's Dogma 2.

Ge det ett försök. Är resandet tråkigt? Det är inte sant. Det är bara ett problem då spelet är tråkigt. Allt du behöver är kul resande.

Itsuno menar att spelmakare behöver placera saker på rätt ställen, vara kreativ när det kommer till fiender och hitta sätt att överraska spelarna. Dragon's Dogma 2 har snabbresande men det är inte lika fritt som i andra spel. Sällsynta föremål behövs för att teleportera sig mellan kristaller, och snabbreser du via särskilda vägar kan du råka ut för bakhåll. Itsuno tycks leva som han lär.

Personligen har jag historiskt försökt undvika snabbresande, då det oftast handlar om rollspel och äventyr jag vill leva mig in. Men jag erkänner: på senare år har jag blivit mindre fyrkantig. Känns det meningslöst att ta samma väg för femtielfte gången är jag inte den som är den.

I dessa tågtider hade jag i alla fall önskat mig snabbresande IRL...