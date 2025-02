The Blood of Dawnwalker avtäcktes förra månaden och tycks ha gjort ett starkt och positivt intryck på många. Det utvecklas av Rebel Wolves, som består av ett gäng före detta CD Projekt Red-utvecklare, inklusive Konrad Tomaszkiewicz, som agerade regissör för The Witcher 3.

Spelet använder sig av en speciellt tidsfunktion so innebär att vi har 30 dygn (i spelet) på oss att klara det, men de försäkrar att vi inte kommer att känna någon tidspress. Men hur många faktiska timmar kan man då räkna med från spelet?

Jo, i en intervju med Gamesradar säger regissören Mateusz Tomaszkiewicz att de siktar på en kampanj som ska ta runt 30–40 timmar att klara, men räkna med att det tar längre om man vill göra en massa sidouppdrag. Kvalitetsmässigt vill de dock lägga sig på samma nivå som The Witcher 3.