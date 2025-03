Så sent som för ett år sedan snackade Naughty Dog-bossen Neil Druckmann om ett potentiellt The Last of Us 3. Då sa han bland annat att konceptet han tagit fram för det var lika spännande som de första två spelen, även om han då inte hade en fullständig handling.

Men det är inte säkert att det blir några fler The Last of Us-spel, säger Druckmann nu. I en intervju med Variety snackar de givetvis en hel del om den kommande andra säsongen av The Last of Us-serien på HBO, men de passar även på att fråga honom om det mytomspunna tredje spelet i serien.

Jag väntade på den frågan. Jag antar att det enda jag skulle säga är att inte räkna med att det blir mer 'The Last of Us'. Det här kanske är allt.

Kan de istället planera att utöka handlingen bortom det andra spelet i form av fler säsonger av serien? Den som lever får se. Å andra sidan kanske han bara vill vara lite hemlighetsfull och inte hajpa upp folk innan projektet är redo att avtäckas.