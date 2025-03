Dags för en ny storaffär i spelbranschen. Amerikanska Scopely köper Pokémon Go-utvecklaren Niantic, helt i linje med rykten nyligen. Prislappen är 3,5 miljarder dollar, drygt 35 miljarder kronor.

För pengarna får Scopely hela Niantics spelbibliotek. Pokémon Go är förstås guldklimpen där, men de har också gjort mobiltitlar som Pikmin Bloom och Monster Hunter Now. Niantics spel sägs engagera över 30 miljoner spelare per månad. 2024 omsatte företaget över 1 miljard dollar, mer än 10 miljarder kr.

Mobilspelet Pokémon Go släpptes 2016 och fick miljontals människor att knata runt med blicken stadigt fäst i mobilskärmarna. Betygen var inte jättehöga, bland annat för att tekniken haltade (läs FZ:s recension). Men det gjorde succé direkt och så har det fortsatt.

Scopely är en jätte på mobilspel, med allt från Monopol till wrestling och Star Trek på meritlistan. Företaget är baserat i Kaliforien och agerar självständigt, men ägs sedan sommaren 2023 av saudiarabiska Savvy Gaming Group.