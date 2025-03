FPS, javisst, men ungefär där stannar likheterna mellan Gordon Freeman och Duke Nukem. Den ena säger inte ett pip och den andra... jo, han säger väldigt mycket. Come get some! Hertigen och Freeman kan mötas i final, men de måste på vägen kämpa ner två Nintendo-giganter.

"Tvingas på vägen ta sig an två Nintendo-giganter"

Duke Nukem möter Link, som dräpt Ganon, räddat Zelda och samlat hjärtbitar sedan 1986. Ännu längre har Mario stampat på goombas och räddat sin prinsessa. Mario möter Gordon Freeman. Oavsett vem som vinner eller förlorar får faktiskt hela kvartetten tävla vidare nästa vecka, då det även finns en bronsmedalj att göra upp om. Men det är förstås guldet alla vill ha.

Röstningen pågår veckan ut, till och med 23 mars. Innan söndag blir måndag vill vi ha din röst.

Detta har hänt: Mario slog Manny Calavera (78 %), sedan brorsan Luigi (72 %), Guybrush knäcktes (65 %) och Geralt of Rivia togs ner (54 %). Gordon Freeman vann stort mot CJ (86 %), tog Spider-Man (72 %), Agent 47 (74 %) och Lara Croft (52 %).

Detta har hänt: Mario slog Manny Calavera (78 %), sedan brorsan Luigi (72 %), Guybrush knäcktes (65 %) och Geralt of Rivia togs ner (54 %). Gordon Freeman vann stort mot CJ (86 %), tog Spider-Man (72 %), Agent 47 (74 %) och Lara Croft (52 %). Mario Med Mario skapades inte bara en knubbig rörmokare utan en hel bransch. Till en början stampade han på goombas och räddade Peach, men snart blev plattformshjälten en mångsysslare. Kartförare, OS-guldmedaljör, papperstunn, 3d-pionjär, ja, till och med en doktor. I över 40 år och hundratals spel har Mario verkat i spelarnas tjänst. Vilken kille! Kända spel: Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros.

Citat: "It's a-me, Mario!" Gordon Freeman "The right man in the wrong place can make all the difference in the world." Sagt av fjolårets bronsmedaljör i skurkturneringen, G-Man, om doktor Gordon Freeman. En man med färre ord, men där handlingarna smäller högre. Freeman är en fysiker som efter ett katastrofalt experiment rustar sig med kofot och agerar förkämpe för sig själv och hela mänskligheten. Att mannen med det ikoniska getskägget blivit älskad utan att yppa ett ord är fascinerande. Kända spel: Half-Life, Half-Life 2

Detta har hänt: Link vann furstligt mot Alan Wake (85 %), nästan lika stort mot Yoshi (82 %) och fortsatt tydligt mot Master Chief (73 %) och Doomguy (68 %). Duke Nukem tog vampyrjägaren Simon Belmont (65 %) Donkey Kong (55 %), Batman (56 %) och i hård duell Max Payne (51 %).

Link

Några få pixlar, mängder med polygoner, celshading. En liten pojke, en ung man. Link har visat många olika sidor under sina knappa 40 år i Nintendo-spelarnas tjänst, men har alltid varit en länk till det stora Hyrule-äventyret. Hjälten i den gröna tunikan som svingar Mästarsvärdet och spelar på okarinan är i princip en ny inkarnation i varje spel, men han är alltid vår Link. Ondskans baneman, den utvalde och Zeldas sista hopp när mörkret faller.

Kända spel: The Legend of Zelda, Zelda: A Link to the Past, Zelda: Ocarina of Time, Zelda: Wind Waker, Zelda: Breath of the Wild, Zelda: Tears of the Kingdom

Citat: "..."

Duke Nukem

Det finns actionhjältar, och det finns Duke Nukem. De tidigare spelen i all ära, men det var i Duke Nukem 3D som kyrkkaffet sattes i halsen. Duke hade fått karaktär – och vilken karaktär sen! Macho och kung av både våld och oneliners. Med cigarren i mungipan gav han sig ut på en kaotisk resa från jorden till månen och tillbaka. Hail to the king, baby!

Kända spel: Duke Nukem, Duke Nukem 3D, Duke Nukem Forever

Citat: "It's my way, or... Hell, it's my way!"

