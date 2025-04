Metro Redux är gratis att klicka hem via Steam, GOG och Xbox just nu och ett par dagar framåt. Samtidigt jobbar 4A vidare med nästa Metro, och i en jubileumsuppdatering berättar man mer om filosofier, tankar och den nya verklighet som driver utvecklingen framåt.

Som vi sa i studiouppdateringen 2022 förändrade den fullskaliga ryska invasionen hur vi ville berätta historien i nästa Metro-spel.

Teman som redan varit en del av Metro blir ännu tydligare, då teamet har faktiska erfarenheter. Dessutom fortsätter samarbetet med han som författat böckerna som spelen bygger på.

Metro har alltid haft en slående, politisk, antikrigs- och ofta emotionell berättelse – och du kan vara säker på att dessa teman kommer att fortsätta tack vare vårt pågående samarbete med skaparen, författaren och aktivisten Dmitry Glukhovsky.

Vi har tidigare rapporterat om hur ryska Dmitry Glukhovsky tagit ställning mot Rysslands invasion av Ukraina, något som gjort att han dömts till fängelse i sin frånvaro. 4A är stolta över att kalla honom vän, och att han är medskapare till nästa Metro-spel. Ett spel utan detaljer och datum.

Men 4A lovar: "You are in for quite the ride".