The Last of Us Part II var den kanske tydligaste vattendelaren bland spel släppta 2020. Det hyllades hårt, men fick också en del högljudd kritik. Men den brittiska Bafta-juryn verkar vara helt på det klara med att Naughty Dogs mörka actionäventyr var en förra årets höjdpunkter. De har släppt listan över nominerade spel till 2021 års Bafta Game Awards, och The Last of Us II finns med hela tretton gånger. Rekord, skriver Eurogamer.

Och om tretton nomineringar känns för få så finns det också med som kandidat att rösta på i en publik omröstning om årets bästa spel.

Playstation-spel ligger genomgående bra till inför galan. Ghost of Tsushima har tio nomineringar, Spider-Man: Miles Morales kammar hem sju och Dreams sex stycken. Det enda spel som kan mäta sig med detta är Hades med åtta nomineringar.

Bafta Game Awards 2021 äger rum digitalt den 25 mars.

FZ-redaktionen utsåg Half-Life: Alyx till Årets spel 2020, med The Last of Us II och Ghost of Tsushima på plats två och tre. Ni FZ-medlemmar röstade fram Cyberpunk 2077 som etta, med samma spel som redaktionen på silver och brons.