Säkra kort, stora överraskningar och allt däremellan. Det är dags att summera ännu ett spelår och ära dem som äras bör. 2024 hade stora skor att fylla, för 2023 var ett mäktigt år. Man kan, utan att darra på manschetten, konstatera att spelåret 2024 levererade. Ja, rentav överträffat förväntningarna. Topplistan innehåller visserligen spel vi trånat efter i åratal, men också nya färgklickar som med självsäkerhet slagit sig in – och är här för att stanna.

Efter tolv månader med Steam-raketer, kritikerälsklingar, stora äventyr, rysarremakes och en rad blågula favoriter – fyra i den här listan! – har det blivit dags att utse årets topp 20.

Redaktionen har sorterat, dividerat och argumenterat (kanske med väl hård ton emellanåt? Det är känsliga saker vi har att göra med!) för att enas om 20 spel. Men nu är listan här. Tjugo spel som är fantastiska, kreativa, gripande, vanebildande, komplexa, kul och ännu mer.

Och i toppen tronar det bästa av de bästa. Årets spel 2024.

20. Like a Dragon: Infinite Wealth En solskenshistoria. Yakuz... förlåt, Like a Dragon fortsätter återuppfinna sig själv. I del åtta gjorde man ett dramatiskt genrebyte till jrpg i tur och ordning. Och så i del nio, årets Infinite Wealth, bröt man sig för första gången loss från Japan och styrde mot solkyssta Hawaii. Men frukta inte: Japan består, liksom den villkorslösa kärleken till den japanska kulturen. Ichiban och Kazuma delar på strålkastarljuset i en historia om ytterligheter. Tramsig under bälte-humor möter tuffa känslor. Det är gripande, det är absurt, det är... Animal Crossing? FZ:s recension

19. Neva

Vid första anblick ser klivet från Gris till Neva inte särskilt stort ut, men detta är inte "Gris 2". Det är faktiskt ingen gris alls, för det är en varg som heter Neva. Vargvarelsen blir din skyddsängel men är till en början din skyddsling. En valp som du går genom eld och vatten för – liksom en sommar, höst, vinter och vår. Varje årstid med sina utmaningar och intryck.

Det finns inga ord men det finns en mening. Neva handlar om att växa, både bokstavligen och bildligt. Som spel betraktat är det enkelt, men som upplevelse har det ett oanat djup.

18. Tekken 8 "Årets första knockout kom redan i januari" Årets första knockout kom redan i januari. Det låg förstås på lut att Tekken 8 skulle vara allt annat än subtilt, men det inleder med gasen anmärkningsvärt hårt tryckt i botten och visar ingen vilja att släppa den. Under samma tak ryms såväl berättelsen om Mishimas planer på världsherravälde som snortighta slagsmål med rötterna tydligt och respektfullt kvar i föregångarna. Och det är väl det Tekken handlar om: att förvalta och förfina ett spelkoncept som egentligen redan visat sig vara en vinnare. Sällan har det gjorts bättre än här. FZ:s recension

17. Lorelei and the Laser Eyes

Glöm Svenska Akademien. Verkligt snille och smak hittar vi hos svenska Simogo, Malmö-studion bakom en rad mobilpärlor som på senare år fått allt fastare mark på pc och konsolerna. Lorelei and the Laser Eyes är ett lika intrikat som delikat pusselspel.

Ett kaninhål du dras allt djupare ner i (knappast motvilligt) med gåtor som alltid ger upphov till nya. Underligt och underbart, med intelligens och excellens. Simogo fortsätter sin sällsamma resa med ett spel som är precis lika mycket ögongodis som hjärngympa.

16. V Rising Skövde levererar. Livet som vampyr är besvärligt! Inte nog med den ständiga jakten på färskt blod för att överleva, blodet ska också ha hög kvalitet så att du växer dig starkare. Och starkare. Och... ja du fattar. Du behöver också bygga en anständig bostad, ducka solljus och vitlök, och i slutändan utmana självaste greve Dacula. Alla dessa utmaningar ger V Rising en egen identitet i den tätbefolkade survival-genren. En mycket älskvärd sådan, ska tilläggas. Och Stunlock ger oss spelare ännu ett exempel på Skövdes storhet som spelstad. FZ:s recension

15. Balatro

"Passar båda färska och ärrade kortspelare"

Vad som vid första anblicken liknar ett vanligt pokerspel hänger med tiden på sig en roguelite-kostym och blir långt mer varierat. En gammal hederlig stege ger plötsligt mångdubbel poäng i sällskap av en joker, och specialkort får valörer, färger och förutsättningar att anta helt nya skepnader. Men eftersom allt vilar på en välkänd spelform passar det båda färska och ärrade kortspelare. Oavsett vilken kategori du tillhör lär Balatro hålla dig kvar.

14. Dragon's Dogma 2 Tolv år. Så långt tog det för annars så uppföljartokiga Capcom att få tummen ur och producera en Dragon's Dogma-tvåa. Men tack och lov: ökenvandringen betalade sig. Jo, Dragon's Dogma 2 har en del vassa kanter. Man skulle kunna (fortsätta) kalla det för eurojank från Japan. Samtidigt är det ett fascinerande stycke rollspel som sinnrikt bygger vidare på ettans pawn-system, som får många andra AI-följeslagare i konkurrerande spel att blekna i jämförelse. Upptäckarglädjen är ständig och en du dessutom alltid belönas för. FZ:s recension

13. Frostpunk 2

"Ett Simcity, som begravts i snö och skräck"

Elände, nöd och lidande. Solen lyser knappast i Frostpunk 2 men misärsimulatorn skiner ändå starkt – på sitt sätt. Man skulle kunna beskriva spelet som ett Simcity, som begravts i snö och skräck. Visst har mänskligheten i tvåan lyckats skotta sig fram till en lite mindre kaotisk tillvaro än senast, men det vore lögn om vi påstod att marken blivit stabil. Du behöver fortfarande göra offer, fatta omöjliga beslut och på något vis leva med konsekvenserna.

Isen, snön och kylan är monstruösa hinder, men kanske är ändå det största monstret... du.

12. Black Myth Wukong En triumf från öst. Bakom den vackra ytan visade det sig finnas en god portion kunskap om hur ett bra soulslike ska vara. Bossarna finns där, och visst är de genretroget svinsvåra, men också möjligheten att stuva om bland dina erfarenheter och försöka igen om när du bitit i gräset. Varje stor strid känns på liv och död. Vid sidan av det har Wukong en rad udda figurer och idéer som gör det njutbart för fler än tjurskalliga självplågare. Och systemkraven säger inget om kinesisk 1500-talslitteratur. Puh! FZ:s recension

11. Tactical Breach Wizards

Slumpen är kontrollmänniskans fiende. När omgångsbaserad taktik funkar som här ger det känslan av kontroll, att bemästra utfallet i saker som strax ska hända. Ett avfyrat skott här får konsekvenser när det studsar där. Men att du hela tiden kan testa flöde och konsekvenser innan faktisk exekvering får dig att känna dig smart. Som man gör när man tror sig kunna styra slumpen.

10. Stalker 2: Heart of Chornobyl "Buggar finns. Men om du kan se förbi dem väntar Zonen" Ja, buggar finns. Men om du kan se förbi dem väntar Zonen, en plats för orädda (och möjligen ovetande. Men de får lära sig), med stämning tjock som stuvning och generöst med död. Något om hämnd får dig att ge dig in, och väl inne i det radioaktiva helvetet väntar banditer, mutanter och artefakter på att suga livet ur dig. Det borde finnas ett Nobelpris för vad GSC gått igenom för att färdigställa Stalker 2. Tills dess får de nöja sig med vår varmaste köprekommendation. FZ:s recension

9. Warhammer 40,000: Space Marine 2

Väntan var lång – men det var den värd.

Warhammer-universumen är för de invigda och lärda. En fördom som ibland stämmer, men som här kommer på skam. Space Marine 2 är antitesen till krångel. Det är old school-röj som fokuserar på en sak och det med bravur: köttande. Kött, blodbad och stora explosioner.

Sin köttiga natur till trots är Space Marine 2 inte korkat. Snarare blir det en plusmeny för 40k-konnässörerna. "In the grim darkness of the far future, there is only war" är ett bevingat citat. Men vi vill påstå att det inte bara är mörker och krig, utan också lysande spelglädje.

8. Silent Hill 2 Det hade kunnat bli årets gravskändning, men istället blev remaken en smärtsam och sårig påminnelse om storheten hos Silent Hill 2. Det borde inte ha gått, men Bloober gjorde det. "En skärseld" Resan in i den dimmiga staden och det rostiga mörkret är en skärseld. James lider och på sin väg möter han andra som lider, fast i sina egna helveten. Förståelse och förlåtelse är bristvaror. Silent Hill 2 för en ny generation är också en påminnelse för alla som drygt tjugo år senare inte har kunnat släppa taget. Eller så har Silent Hill 2 inte släppt taget om oss. FZ:s recension

7. Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix fortsätter göra remake av sjäva remake-begreppet, men lyckas ändå balansera skickligt mellan nya tankar och nostalgi. Det fanns en oro efter Remake men i Rebirth skingras tvivlen. Odödliga ögonblick i spelhistorien får nytt liv, samtidigt som den semiöppna världen gång på gång lockar en att vika av från storyns motorväg för att upptäcka nya stigar.

Det är en fräsch men ändå värdig nytolkning, och en vi ännu inte sett slutet av. Rebirth var del två av tre, och hur (eller när) trilogin avslutas kan vi bara drömma om. Vi drömmer redan.

6. Helldivers 2 Demokrati <3 Att med ett par kompisar slakta våg efter våg av fiender är aldrig trist, men det är den giftiga humorn som får Helldivers 2 att sticka ut. Introfilmen sätter tonen – övervåld, militarism, självgodhet – och den håller i sig för varje ny våg med aggressiva jätteinsekter som anfaller vår kära hemplanet, vår frihet och vår högt älskade (möjligen inte helt demokratiska) demokrati. En utsökt mix av bitande satir och svårt underhållande gameplay. FZ:s recension

5. Indiana Jones and the Great Circle

I januari 2021 briserade bomben: Wolfenstein-studion Machinegames skulle fortsätta piska nazister – i ett Indiana Jones-spel. Uppsala-gängets största utmaning hittills låg framför dem, och nästan fyra år senare vet vi hur det gick: Indiana Jones and the Great Circle är en succé, och mycket mer än ett Wolfenstein i andra kläder. Machinegames vet vem Indiana Jones är: en äventyrare som hellre utforskar gravkammare och löser pussel än att meja ner fiender.

En annan som har full koll på Indy: Troy Baker. Herregud, vilken prestation han gör!

4. Elden Ring: Shadow of the Erdtree Blood and Wine. Lord of Destruction. Gay Tony. Expansioner som inte hade skämts för sig som fristående spel. Till den skaran lägger vi nu Shadow of the Erdtree. "Ännu ett mästerverk" Fromsoftware serverar ännu ett mästerverk i den genre de behärskar till fullo. Som spelare är det bara att tacksamt ta sig an ännu en anrättning full av spelvärldens bästa och mest utmanande bossar. Allt förpackat med fler vapen, nya utmaningar och en helt ny värld att upptäcka. Fromsoftware tycks fortfarande oförmögna att göra något annat än mästerliga spel. FZ:s recension

3. Metaphor Refantazio

Atlus gör sitt bästa spel någonsin. Det är stort. Men att spelet inte heter Persona, ja, det är närmast ogreppbart. Relativt nya teamet Studio Zero leds av Katsura Hashino som efter att ha regisserat Persona 3, 4 och 5 ville göra nåt annat. Med facit i hand: det gjorde han rätt i.

Stilsäkra Atlus.

Metaphor Refantazio lämnar high school-dramat bakom sig för en ny fantasyvärld, som med finess speglar vår egen verklighet. Tunga, tuffa ämnen berörs med nyans och respekt. Det gör att de lika fantasy- som anime-influerade karaktärerna känns oerhört mänskliga.

Hundratimmarsspelet influeras av fantasy, verklighet, andra rollspel, men givetvis också av Persona. Det sociala spelet väger med andra ord blytungt, både i det lilla och det stora. Du knyter personliga band men också sådana som kan vara tungan på vågen för allas framtid.

Personas kusin från fantasylandet är ett mästerligt stycke rollspel. Omistligt. Oförglömligt.

2. Satisfactory "Bygg, innovera, expandera. Jobba, jobba – mer, mer!" Organisera, förbättra, effektivisera. Ord man sällan förknippar med "Kul spel!", men som i Coffee Stains tappning blir rena rama drogen. Det som börjar som rudimentär produkttillverkning förvandlas snart till en glödande vilja att producera mer, bättre, mer komplicerat. Bygg, innovera, expandera. Jobba, jobba – mer, mer! Spelfabriken Skövde bara fortsätter att spotta ur sig succéer. Där verkar finnas lika mycket organisation, verktyg, bemanning och vilja den lilla staden som det gör många timmar in i Satisfactory. Efter fem års early access var hyllningarna väntade, men det är ändå slående hur bra både spelet och spelklimatet i dess födelseort är. FZ:s recension

1. Astro Bot

"Det inte finns några andra betyg att sätta än det högsta"

Tecknen fanns där. I all sin småväxthet antydde Astro's Playroom att det fanns mer hos Team Asobi än vad som rymdes i det korta men utsökta Dualsense-demospelet. Men att de skulle ha en fullfjädrad Super Mario-konkurrent i sig – vem hade trott det? Nintendo är väl ensamma i högsta ligan..?

Nintendo, se upp!

Det är lätt att låta sig inspireras av andras idéer, men något helt annat att skapa en 3d-plattformare av Miyamoto-kaliber. Det kräver djupgående insikter i både genren och spelmediet. Och med flödande kreativitet, exakta kontroller och oklanderlig teknik är Astro Bot ett sånt där spel där det inte finns några andra betyg att sätta än det högsta.

Astro Bot har till slut gett Sony dess egen älskvärda rörmokare, en nätt liten figur som symboliserar hela Playstation. Och vi gamers har fått ett spel som inte bara är en fullpoängare – det är 2024 års bästa spel.