Sextiofyra blev trettiotvå som blev sexton, och nu återstår blott åtta hjältar.

Kvartsfinalerna stundar. Kommer Geralts silversvärd klyva igenom Marios eldboll? Lyckas fysikern Gordon Freeman trumfa actionhjältinnan (den sista hjältinnan i turneringen!) Lara Croft? Hur står sig FPS-ikonen Doomguy mot Nintendos stoiska och eviga Link? Och vems attityd träffar djupast? Duke Nukems? Eller Max Paynes. Svåra frågor som nu ska få sina definitiva svar.

Innan torsdag blir fredag vill vi ha dina röster.

Så här går det till 64 hjältar ska bli 1. Sextiofyra hjältar kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi avgör vem världens bästa hjälte är. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Detta har hänt: Mario slog Manny Calavera (78 %), sedan brorsan Luigi (72 %) innan Guybrush knäcktes (65 %). Geralt slaktade Zlatan (med hela 93 %!), slog sedan Ezio Auditore (78 %) och så fälldes Solid Snake (64 %). Mario Med Mario skapades inte bara en knubbig rörmokare utan en hel bransch. Till en början stampade han på goombas och räddade Peach, men snart blev plattformshjälten en mångsysslare. Kartförare, OS-guldmedaljör, papperstunn, 3d-pionjär, ja, till och med en doktor. I över 40 år och hundratals spel har Mario verkat i spelarnas tjänst. Vilken kille! Kända spel: Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros.

Citat: "It's a-me, Mario!" Geralt of Rivia Att åta sig det äventyr som är Witcher-trilogin kräver någon alldeles särskild. Det krävs en vit varg. En häxkarl. En witcher. En Geralt. Hans bistra, ärrade uppsyn och fåordiga gruffande ger ett kallt intryck, men då och då blixtrar de kattlika ögonen till. Starka band till ett fåtal finns, som Triss, Yennefer, Ciri, Dandelion och Zoltan. Humor finns också (ytterst torr), synen på världen är pragmatisk och tungan är lika vass som hans silversvärd. Kända spel: The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt

Detta har hänt: Lara gjorde processen kort mot Astro Bot (84 %), tog sedan ner John Marston (76 %), innan Mega Man fick ge sig (med 63 %). Gordon Freeman vann stort mot CJ (86 %), tog sedan Spider-Man (72 %), och därefter Agent 47 (74 %).

Lara Croft

Lara Croft är större än Tomb Raider. Med dubbla pistoler sköt hon sig med självklarhet in i en värld som inte hade sett så många hjältinnor. Lara skändade gravar, fällde dinosaurier och tog oss med till Atlantis, Egyptens pyramider och isgrottor. Men. Hon tog oss också med på en lång, personlig resa. En där hon gick från ensidig till en skör, stark actionhjältinna.

Kända spel: Tomb Raider, Tomb Raider: Legend, Tomb Raider (2013)

Citat: "The extraordinary is in what we do, not who we are"

Gordon Freeman

"The right man in the wrong place can make all the difference in the world." Sagt av fjolårets bronsmedaljör i skurkturneringen, G-Man, om doktor Gordon Freeman. En man med färre ord, men där handlingarna smäller högre. Freeman är en fysiker som efter ett katastrofalt experiment rustar sig med kofot och agerar förkämpe för sig själv och hela mänskligheten. Att mannen med det ikoniska getskägget blivit älskad utan att yppa ett ord är fascinerande.

Kända spel: Half-Life, Half-Life 2

Citat: "..."

Detta har hänt: Doomguy vann mot Claire Redfield (75 %), tog sedan Deckard Cain (69 %) innan Sonic fick respass (60 mot 40 %). Link vann furstligt mot Alan Wake (85 %), nästan lika stort mot Yoshi (82 %) och fortsatt tydligt mot Master Chief (73 %) Doomguy Doomguy har egentligen inget namn, då poängen att spelaren ska kliva in i rollen som honom. Ändå vet alla vem Doom Slayer (som han också kallas) är. En marinsoldat från jorden som utkämpar helvetet på Mars för att sedan stoppa helvetets demoner hemma på jorden. Ingen rast och ingen ro, som du märker. Lyckligtvis är Doomguy odödlig – i alla fall i modern tappning. Supersoldaten behöver varken äta, dricka eller, eh, uträtta behov. Kända spel: Doom, Doom 2, Doom 3, Doom (2016), Doom: Eternal

Citat: "Rip... and... tear!" Link Några få pixlar, mängder med polygoner, celshading. En liten pojke, en ung man. Link har visat många olika sidor under sina knappa 40 år i Nintendo-spelarnas tjänst, men har alltid varit en länk till det stora Hyrule-äventyret. Hjälten i den gröna tunikan som svingar Mästarsvärdet och spelar på okarinan är i princip en ny inkarnation i varje spel, men han är alltid vår Link. Ondskans baneman, den utvalde och Zeldas sista hopp när mörkret faller. Kända spel: The Legend of Zelda, Zelda: A Link to the Past, Zelda: Ocarina of Time, Zelda: Wind Waker, Zelda: Breath of the Wild, Zelda: Tears of the Kingdom

Detta har hänt: Duke Nukem tog vampyrjägaren Simon Belmont (65 %) Donkey Kong (55 %), innan Batman knäcktes (56 %). Max Payne knäckte Pac-Man (72 %), sedan Thrall (63 %), och riktigt jämnt blev det i kampen mot Samus Aran (52 mot 48 %).

Duke Nukem

Det finns actionhjältar, och det finns Duke Nukem. De tidigare spelen i all ära, men det var i Duke Nukem 3D som kyrkkaffet sattes i halsen. Duke hade fått karaktär – och vilken karaktär sen! Macho och kung av både våld och oneliners. Med cigarren i mungipan gav han sig ut på en kaotisk resa från jorden till månen och tillbaka. Hail to the king, baby!

Kända spel: Duke Nukem, Duke Nukem 3D, Duke Nukem Forever

Citat: "It's my way, or... Hell, it's my way!"

Max Payne

Hans namn summerar Max Payne bra, för traumat blev maximalt för Max när både hans fru och babydotter mördades. En tragedi som omformade New York-snuten i grunden. Hans humor är becksvart och makaber, och lika blek är synen på världen. Ansiktet har förändrats genom spelen men rösten har varit densamma, tillhörandes James McCaffrey. En hårdkokt antihjälte och en ordsmed, vars monologer klär Max Payne-spelen i en unik skrud.

Kända spel: Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Max Payne 3

Citat: "The way I see it... there're two types of people: those who spend their lives trying to build a future. And those who spend their lives trying to rebuild the past"

